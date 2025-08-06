Найден самый простой способ улучшить здоровье сердца

Circulation: Привычка чаще вставать со стула в течение дня понижает давление

Простая привычка — чаще вставать со стула в течение дня — может благотворно влиять на здоровье сердца у женщин после менопаузы. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Результаты опубликованы в журнале Circulation.

Во время эксперимента женщины с избыточным весом и ожирением были разделены на три группы. Участницы из первой группы получали лишь общие советы по поддержанию здоровья. Женщины из второй группы старались в целом меньше сидеть в течение дня. А участницы третьей группы делали акцент на том, чтобы чаще вставать с места. Именно у последних был зафиксирован наибольший эффект: они стали вставать в среднем на 25 раз больше в день, и уже через три месяца их диастолическое давление снизилось на 2,24 мм рт. ст. по сравнению с контрольной группой.

Интересно, что при этом общее время сидения не всегда уменьшалось — важен был сам факт регулярных подъемов. Такой эффект, по мнению авторов, может быть связан с улучшением кровообращения и снижением нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Хотя падение давления не достигло клинически значимого уровня (3–5 мм рт. ст.), даже небольшой сдвиг может быть важен с учетом возраста и факторов риска.

Показателей сахара в крови изменения не затронули, но авторы полагают, что для этого может потребоваться более длительный период наблюдения. Уже подана заявка на продолжение эксперимента с участием пожилых мужчин и женщин и более продолжительным мониторингом.

Ранее ученые открыли способ восстановления сердца после инфаркта с помощью технологии modRNA — той самой, что использовалась при создании вакцин против COVID-19.