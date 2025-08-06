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21:01, 6 августа 2025Забота о себе

Назван помогающий бороться с отеками продукт

Диетолог Жаровская: Дыня помогает бороться с отечностью благодаря минералам
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Дыня богата клетчаткой, минералами, а также полезна в борьбе с отеками, заявила врач-диетолог Татьяна Жаровская. О пользе этого продукта доктор рассказала в беседе с радио Sputnik.

Жаровская объяснила, что во внеклеточном пространстве много натрия, поэтому для того, чтобы клетку напитать жидкостью, питательными веществами необходим калий, а в дыне он содержится в большом количестве.

«Дыня — хороший продукт, например, для борьбы с отечностью, опять же за счет минерального состава. Ее рекомендуют тем, у кого есть проблемы с кишечником, поскольку вместо избыточного количества фруктозы в дыне находится дынный сахар — эритрит, который способствует нормализации микробиомы и снижению вздутия в животе», — добавила врач.

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Диетолог уточнила, что дыня противопоказана людям с непереносимостью этого продукта и ферментной недостаточностью. Она также подчеркнула, что любой продукт, не исключая дыню, в большом количестве становится вредным, поэтому стоит ограничивать ее потребление 250-350 граммами в сутки, заключила диетолог.

Ранее врач Хосе Мануэль Фелисес призвал не есть на ночь арбузы, дыни и ананасы. По его словам, эти плоды нарушают сон, так как арбузы и дыни провоцируют учащенное мочеиспускание, а ананасы иногда вызывают дискомфорт в желудке и изжогу.

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