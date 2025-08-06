Назван самый популярный люксовый бренд у россиян

CDEK.Shopping: Американский бренд Tiffany & Co. стал самым популярным у россиян

Аналитики сервиса по доставке товаров из-за рубежа CDEK.Shopping назвали самый популярный люксовый бренд у россиян. Соответствующие данные приводит «Газета.Ru».

Так, лидером списка оказалась американская ювелирная марка Tiffany & Co. Отмечается, что в 2024 году она не попала в рейтинг, но в первом квартале текущего года заняла первое место с долей 26 процентов. Однако во второй половине года популярность компании снизилась до 14 процентов.

В свою очередь, на второй строчке разместился итальянский бренд Gucci, а на третьей — французская марка Balenciaga. При этом отмечается, что покупки продукции люксовых марок из-за рубежа увеличились в два раза.

«Общий товарооборот сервиса в этой категории составил 175,2 миллиона рублей, что на 101 процент превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом средний чек снизился на один процент, достигнув отметки в 58 тысяч рублей», — заявили эксперты.

В июле платформа Lyst, специализирующаяся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, назвала самый популярный модный бренд в мире.