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11:10, 6 августа 2025Культура

Названы дата и место прощания с худруком московского театра Юханановым

Прощание с худруком «Электротеатра Станиславский» Юханановым пройдет 7 августа
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Прощание с известным режиссером и художественным руководителем «Электротеатра Станиславский» Борисом Юханановым пройдет в четверг, 7 августа, в театре. Об этом сообщила пресс-служба театра в Telegram-канале.

Траурное мероприятие начнется в 10 утра по московскому времени. «Погребение состоится на Троекуровском кладбище, 29-й квартал», — говорится в сообщении.

Ранее режиссер Алексей Герман высказался об ушедшем после проблем с сердцем Юхананове.

5 августа известный режиссер ушел из жизни в возрасте 67 лет.

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