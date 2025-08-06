Названы причины резкого сокращения нефтегазовых доходов России

«Ъ»: Нефтегазовые доходы РФ снижаются из-за цен на нефть и курса рубля

Продолжающееся в течение 2025 года резкое сокращение нефтегазовых доходов российского бюджета, показатель которого достиг по итогам января — июля 18,5 процента, связано с низкими ценами на нефть и крепким курсом нацвалюты рубля — о причинах тенденции пишет «Коммерсантъ».

«Если расчетная стоимость Urals понемногу отрастает с более чем двухлетнего майского минимума, то курс национальной валюты месяц от месяца все более огорчает нефтеэкспортеров», — говорится в публикации.

В ней отмечается, что определяемая для налоговых целей долларовая стоимость барреля ключевой российской марки нефти хотя и выросла в июне месяц к месяцу с 52,1 до 59,8 доллара, все же была почти на 10 долларов ниже ее уровня годичной давности в 69,6 доллара. В июле показатель еще немного вырос, составив 60,4 доллара за баррель, следует из данных Минэка.

При этом средний курс доллара в июне оказался еще ниже майских 80,5 рубля, достигнув 78,7, что опять же почти на 10 рублей ниже, чем в первом летнем месяце 2024-го, когда он составлял 88 рублей, на фоне чего рост нефтегазовых поступлений в январе — июне достигал 68 процентов. В свете нынешней курсовой динамики, напоминают журналисты, рублевая цена барреля и уплачиваемые с нее компаниями налоги становятся ниже.

Как стало известно 5 августа, нефтегазовые доходы России за семь месяцев текущего года составили 5,522 триллиона рублей, причем в июле они сокращались в полтора раза быстрее чем в целом в 2025-м — на 27 процентов, до примерно 787 миллиардов рублей.