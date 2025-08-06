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12:58, 6 августа 2025Экономика

Новая Зеландия вынудит туристов платить больше

В Новой Зеландии решили повысить плату за посещение туристических объектов
Дмитрий Воронин

Фото: Unsplash

Правительство Новой Зеландии анонсировало повышение платы за посещение туристических достопримечательностей для иностранных туристов. Об этом со ссылкой на местный телеканал 1News сообщает РИА Новости.

Отмечается, что гости из-за рубежа, желающие посетить новозеландские заповедники, теперь вынуждены будут платить больше, а также в ряде случаев плата с них начнет взиматься там, где раньше этого не делалось.

Посещение Кафедральной бухты, перевала Тонгариро, тропы Милфорд и горы Аораки («горы Кука») теперь обойдется иностранцам в сумму от 12 до 24 долларов США. При этом льготы для бизнеса на указанных территориях будут расширены, а для граждан страны вход останется бесплатным.

По словам премьер-министра Новой Зеландии Кристофера Лаксона, речь идет о «действительно особенных» для новозеландцев местах, сборы за посещение которых обеспечат департаменту охраны природы большую поддержку.

Ранее стало известно, что король коренного народа маори потребовал дать китам человеческие права и признать их личности, как это уже сделали до этого с вулканом Таранаки и рекой Уонгануина. Подписанную в связи с этим «декларацию моря», в которой содержится соответствующий призыв, король назвал «ореолом защиты для нашего сокровища, наших предков — китов».

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