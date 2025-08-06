Новая Зеландия вынудит туристов платить больше

В Новой Зеландии решили повысить плату за посещение туристических объектов

Правительство Новой Зеландии анонсировало повышение платы за посещение туристических достопримечательностей для иностранных туристов. Об этом со ссылкой на местный телеканал 1News сообщает РИА Новости.

Отмечается, что гости из-за рубежа, желающие посетить новозеландские заповедники, теперь вынуждены будут платить больше, а также в ряде случаев плата с них начнет взиматься там, где раньше этого не делалось.

Посещение Кафедральной бухты, перевала Тонгариро, тропы Милфорд и горы Аораки («горы Кука») теперь обойдется иностранцам в сумму от 12 до 24 долларов США. При этом льготы для бизнеса на указанных территориях будут расширены, а для граждан страны вход останется бесплатным.

По словам премьер-министра Новой Зеландии Кристофера Лаксона, речь идет о «действительно особенных» для новозеландцев местах, сборы за посещение которых обеспечат департаменту охраны природы большую поддержку.

Ранее стало известно, что король коренного народа маори потребовал дать китам человеческие права и признать их личности, как это уже сделали до этого с вулканом Таранаки и рекой Уонгануина. Подписанную в связи с этим «декларацию моря», в которой содержится соответствующий призыв, король назвал «ореолом защиты для нашего сокровища, наших предков — китов».