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07:35, 6 августа 2025Наука и техника

Определена скрытая преграда на пути к похудению

Nat Med: Продукты глубокой переработки мешают похудению
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Продукты глубокой переработки могут затруднять снижение веса, даже если рацион соответствует официальным рекомендациям по здоровому питанию. К такому выводу пришли британские ученые, опубликовавшие результаты самого долгого на сегодня испытания диеты с UPF (ultra-processed foods) в Nature Medicine (Nat Med).

В исследовании участвовали 55 взрослых, которые в течение восьми недель питались преимущественно минимально обработанными продуктами, а затем — восемь недель продуктами глубокой переработки. Обе фазы соответствовали британскому «Путеводителю по здоровому питанию» и включали одинаковое соотношение белков, жиров и углеводов. Все блюда доставлялись участникам на дом, но они сами выбирали порции и время приема пищи.

Результаты оказались показательными: при употреблении минимально обработанных продуктов участники теряли в среднем 1,84 килограмма, а при UPF-диете — всего 0,88 килограмма. Также только в первой фазе наблюдалось снижение жировой массы, процента жира и висцерального жира. Кроме того, у испытуемых уменьшались пищевые тяги и желание «перекусить».

Механизмы этого эффекта пока до конца неясны. Ученые предполагают, что текстура и структура UPF делают их более легкоусвояемыми, замедляя ощущение насыщения. Также важную роль могут играть добавки, термическая обработка, влияние на микробиоту и воспалительные процессы.

Ранее ученые установили, что не только количество и состав пищи, но и время ее приема может играть решающую роль в контроле веса. Особенно это важно для людей с наследственной предрасположенностью к ожирению.

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