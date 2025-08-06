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12:44, 6 августа 2025Силовые структуры

Россиянин похитил немую девочку из автомобиля отца

В Екатеринбурге осудят мужчину, похитившего немую девочку из машины родителей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Екатеринбурге осудят мужчину, похитившего немую девочку из машины родителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Ему предъявлено обвинение по статьям 126 («Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего») и 125 («Оставление в опасности») УК РФ.

По данным следствия, Куклин похитил девочку 14 февраля на улице Куйбышева. Когда отец пострадавшей зашел в магазин за цветами, а ее оставил в машине. В этот момент к автомобилю подошел Куклин и вытащил оттуда подростка. Мужчина был в нетрезвом состоянии. Он привел девочку к себе в квартиру. На следующий день она вышла в аптеку и там смогла обратиться за помощью.

Позже выяснилось, что обвиняемый видел девочку в районе и испытывал к ней симпатию. После похищения он тащил ее за руку к себе домой, но в квартире была жена, которая не пустила школьницу внутрь. В итоге потерпевшая осталась в подъезде. Она всю ночь каталась на лифте.

Ранее сообщалось, что четверо россиян похитили знакомого и удерживали в квартире.

ЖЗЛ
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