Россиянин похитил немую девочку из автомобиля отца

В Екатеринбурге осудят мужчину, похитившего немую девочку из машины родителей

В Екатеринбурге осудят мужчину, похитившего немую девочку из машины родителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Ему предъявлено обвинение по статьям 126 («Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего») и 125 («Оставление в опасности») УК РФ.

По данным следствия, Куклин похитил девочку 14 февраля на улице Куйбышева. Когда отец пострадавшей зашел в магазин за цветами, а ее оставил в машине. В этот момент к автомобилю подошел Куклин и вытащил оттуда подростка. Мужчина был в нетрезвом состоянии. Он привел девочку к себе в квартиру. На следующий день она вышла в аптеку и там смогла обратиться за помощью.

Позже выяснилось, что обвиняемый видел девочку в районе и испытывал к ней симпатию. После похищения он тащил ее за руку к себе домой, но в квартире была жена, которая не пустила школьницу внутрь. В итоге потерпевшая осталась в подъезде. Она всю ночь каталась на лифте.

Ранее сообщалось, что четверо россиян похитили знакомого и удерживали в квартире.