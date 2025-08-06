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19:01, 6 августа 2025Из жизни

Полиция напала на след похищенного золотого шлема за полмиллиарда рублей

Полиция Нидерландов подтвердила, что похищенный золотой шлем не переплавлен
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Dorieo / Wikipedia

Нидерландской полиции удалось напасть на след, ведущий к похищенному золотому шлему, стоимость которого оценивается в полмиллиарда рублей. Об этом сообщает издание Artnet.

Новая информация появилась благодаря записям прослушанных разговоров, полученных в ходе расследования. Они подтвердили, что злоумышленники не успели переплавить похищенные артефакты — золотые браслеты и шлем Коцофенешти, застрахованный на 5,7 миллиона евро. Это дает надежду, что их все же удастся найти.

Сами злоумышленники, которых удалось задержать, не признаются, куда делась их добыча. В деле трое подозреваемых: двоим 35 и 36 лет, третьему — 20 лет. Их считают причастными к налету на музей в нидерландском городе Ассен, произошедшем 25 января. На это указывают следы ДНК на спортивной сумке, в которой унесли сокровища, и ломе с места преступления. Внутри сумки также нашли частички золота и осколки стекла — по всей видимости, остатки разбитых музейных витрин.

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Ограбление исторического музея в городе Ассен, где проходила выставка древних румынских сокровищ, произошло 25 января. Злоумышленники взорвали тяжелую входную дверь, пробрались внутрь и скрылись с сокровищами.

Пропали три золотых браслета и древний шлем Коцофенешти, датируемый пятым веком до нашей эры. Он изготовлен из чистого золота и весит около килограмма. Власти Румынии заявили, что он обладает неисчислимой ценностью для культуры этой страны.

Троих возможных участников кражи нашли через четыре дня в городе Херхюговард, располагающемся примерно в 50 километрах от Амстердама. Ни шлема, ни браслетов у них не оказалось.

Ранее сообщалось, что в Италии обокрали музейный комплекс «Витториале дельи Итальяни» в городе Гардоне-Ривьера. Воры сняли одну из раковин в туалете музея при помощи отбойного молотка и через пролом в стене забрались в зал с работами итальянского скульптора Умберто Мастроянни.

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