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18:18, 6 августа 2025Россия

Поверившая обещаниям комиссовать бойца с СВО россиянка потеряла сына и все сбережения

В Сибири пенсионерка осталась без сбережений, она хотела вернуть сына с СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Сибири поверившая обещаниям комиссовать сына мать бойца СВО потеряна все сбережения. Об этом сообщает Telegram-канал «Многонационал».

Россиянка увидела рекламу некоей организации, предоставляющей юридические услуги. Ее сотрудники смогли убедить женщину в том, что смогут вернуть ее находящегося в госпитале сына домой. За свою работу они попросили 350 тысяч рублей.

Несмотря на заверения юристов, вернуть бойца домой не удалось. Мужчина вернулся в часть, после чего пропал без вести. После этого компания перестала выходить на связь с его матерью.

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На помощь женщине пришли другие юристы. Сведений о том, что женщине удалось вернуть деньги, нет. Возможно, россиянке удастся вернуть деньги в судебном порядке.

Ранее другой боец СВО остался без 1,6 миллиона рублей. Мужчина отказывался платить алименты, из-за чего накопил большой долг. Из-за этого в отношении россиянина даже возбудили уголовное дело. Приехав из зоны боевых действий в отпуск, солдат полностью погасил долг.

ЖЗЛ
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