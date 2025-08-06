Предполагаемый самолет спецпосланника США вылетел из Москвы

Предполагаемый самолет, в котором может находиться Уиткофф, вылетел из Москвы

Предполагаемый самолет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа вылетел из Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

«Самолет вошел в наше воздушное пространство в районе населенного пункта Ореховка», — рассказали агентству в диспетчерской службе района полетной информации «Рига», ответственной за авиационный трафик над Латвией.

Ранее спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев описал завершившиеся переговоры российского лидера Владимира Путина и Уиткоффа фразой «диалог восторжествует».