Предполагаемый самолет спецпосланника США вылетел из Москвы

Предполагаемый самолет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа вылетел из Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
«Самолет вошел в наше воздушное пространство в районе населенного пункта Ореховка», — рассказали агентству в диспетчерской службе района полетной информации «Рига», ответственной за авиационный трафик над Латвией.
Ранее спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев описал завершившиеся переговоры российского лидера Владимира Путина и Уиткоффа фразой «диалог восторжествует».