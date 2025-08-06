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21:24, 6 августа 2025Культура

Психолог прокомментировала возможное влияние песен Кадышевой на разводы

Психолог Резенова опровергла влияние песен Кадышевой на количество разводов
Андрей Шеньшаков

Фото: Станислав Жданов / РИА Новости

Практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова назвала идею о том, что известные песни певицы Надежды Кадышевой могут провоцировать молодых россиян разводиться, абсурдной. Об этом она сообщила в интервью 360.ru.

По мнению эксперта, тот, кто выдвинул такую теорию, просто хотел привлечь к себе внимание. «Интересная идея, но она, ну, такая... просто хайповая», — рассмеялась Резенова, отвечая на вопрос журналиста.

Надежда также отметила, что обычно песни о несчастной любви, наоборот, порой помогают справиться с переживаниями.

«Иногда слезливые песни про несчастную любовь нам помогают эти чувства прочувствовать. Песни про печаль, любовь помогают человеку отгоревать, прожить это чувство», — пояснила она.

Ранее стало известно, что хиты Кадышевой могут спровоцировать молодых россиян на разводы. Такое мнение выразил психолог Сергей Костеренко.

ЖЗЛ
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