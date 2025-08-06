Путин открыл зоопарк и детсад в российских регионах

Путин принял участие в открытии зоопарка в Перми и детсада в Копейске

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии ряда инфраструктурных и социальных объектов в пяти регионах страны — Дагестане, Челябинской и Брянской областях, а также Пермском и Хабаровском краях. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Речь идет о школе, рассчитанной на 604 ученика, в поселке Шамхал в Дагестане и детском саде на 120 воспитанников в Копейске Челябинской области. Оба образовательных учреждения заработают уже с ближайшего учебного года.

В Перми откроется новый зоопарк площадью 25 гектаров с пятью вольерными комплексами. На его территории в отдельных зданиях будут располагаться контактный зоопарк и акватеррариум.

Кроме того, 6 августа в Брянской области завершили капремонт путепровода через железнодорожные пути в городе Унеча на автодороге «Брянск - Новозыбков - Унеча». Выполненные работы обеспечат связь райцентра Унеча с федеральной трассой, областным центром и другими районами региона. Предполагается, что движение по отремонтированному участку запустят сразу после открытия.