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20:13, 6 августа 2025Экономика

Путин открыл зоопарк и детсад в российских регионах

Путин принял участие в открытии зоопарка в Перми и детсада в Копейске
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии ряда инфраструктурных и социальных объектов в пяти регионах страны — Дагестане, Челябинской и Брянской областях, а также Пермском и Хабаровском краях. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Речь идет о школе, рассчитанной на 604 ученика, в поселке Шамхал в Дагестане и детском саде на 120 воспитанников в Копейске Челябинской области. Оба образовательных учреждения заработают уже с ближайшего учебного года.

В Перми откроется новый зоопарк площадью 25 гектаров с пятью вольерными комплексами. На его территории в отдельных зданиях будут располагаться контактный зоопарк и акватеррариум.

Кроме того, 6 августа в Брянской области завершили капремонт путепровода через железнодорожные пути в городе Унеча на автодороге «Брянск - Новозыбков - Унеча». Выполненные работы обеспечат связь райцентра Унеча с федеральной трассой, областным центром и другими районами региона. Предполагается, что движение по отремонтированному участку запустят сразу после открытия.

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