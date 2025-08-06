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20:15, 6 августа 2025Россия

Путин рассказал российскому губернатору секрет высокой оценки от граждан

Президент Путин посоветовал Текслеру действия для высокой оценки граждан
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин раскрыл губернатору Челябинской области Александру Текслеру секрет высокой оценки от граждан. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства обратился к Текслеру во время открытия по видеосвязи новых объектов в преддверии Дня строителя. По словам Путина, нужно идти целенаправленно от решения одной задачи к другой.

«И действительно: тогда и люди оценят по достоинству то, что делается на уровне региона, да и во всей стране», — заключил президент.

До этого Путин поговорил со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. По итогам диалога спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что конструктивный диалог между двумя странами продолжается.

ЖЗЛ
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