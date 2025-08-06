Путин рассказал российскому губернатору секрет высокой оценки от граждан

Президент Путин посоветовал Текслеру действия для высокой оценки граждан

Президент России Владимир Путин раскрыл губернатору Челябинской области Александру Текслеру секрет высокой оценки от граждан. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства обратился к Текслеру во время открытия по видеосвязи новых объектов в преддверии Дня строителя. По словам Путина, нужно идти целенаправленно от решения одной задачи к другой.

«И действительно: тогда и люди оценят по достоинству то, что делается на уровне региона, да и во всей стране», — заключил президент.

До этого Путин поговорил со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. По итогам диалога спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что конструктивный диалог между двумя странами продолжается.