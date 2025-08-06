Рабочему российского завода оторвало голову при переработке макулатуры

В Великом Новгороде рабочему завода по переработке макулатуры оторвало голову

В Великом Новгороде сотрудник одного из местных предприятий по переработке макулатуры получил несовместимую с жизнью травму головы. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram.

Как установило ведомство, 6 августа мужчина работал на станке по прессованию отходов бумаги. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что работнику оторвало голову. Причина этого пока неизвестна.

Ранее рабочего затянуло под пресс на картонном заводе в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Как стало известно, россиянин занимался заправкой полоски картона, когда его рука и туловище оказались между валиком и прессовым сукном. Спасти мужчину не удалось.