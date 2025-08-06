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08:30, 6 августа 2025Забота о себе

Раскрыто лучшее время суток для секса

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: ORION PRODUCTION / Shutterstock / Fotodom

Невролог Кэтрин Мафла заявила, что секс в определенное время суток приносит много пользы для тела и разума. В беседе с изданием ADN она раскрыла лучшие часы для интимной близости.

Как отметила Мафла, секс между 7:30 и 8:30 способствует выработке эндорфинов, снижает уровень стресса и улучшает настроение. «Люди, которые занимаются сексом в это время, более расслаблены, они также испытывают более сильные оргазмы», — рассказала она.

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Психолог Лара Феррейро добавила, что ночь — это не лучшее время для секса, так как уровень энергии снижается к концу дня. Более подходящим временем она назвала период с 15:00 до 16:00. По словам специалистки, у мужчин и женщин в это время наблюдается гормональный пик.

Ранее гинеколог Кристина Пришвина рассказала о последствиях анального секса. Она предупредила, что эта сексуальная практика может закончиться кровотечением из прямой кишки.

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