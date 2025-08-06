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13:22, 6 августа 2025Силовые структуры

Раскрыта реакция правоохранителей на гибель известного российского комментатора

ТАСС: Уголовное дело о гибели комментатора Гришина не будут возбуждать
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Правоохранительные органы не будут возбуждать уголовное дело о гибели спортивного комментатора Александра Гришина. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, источник в силовых кругах подтвердил этот факт. По его словам, в данном случае произошло смертельное травмирование электропоездом, и оно не носит криминального характера. Он отметил, что как правило, в таких случаях уголовные дела не возбуждаются. Исключение — случаи с несовершеннолетними, — объяснил сотрудник правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что похороны Гришина состоятся 7 августа. Время и место похорон не разглашаются по просьбе семьи.

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