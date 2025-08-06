Раскрыта реакция правоохранителей на гибель известного российского комментатора

ТАСС: Уголовное дело о гибели комментатора Гришина не будут возбуждать

Правоохранительные органы не будут возбуждать уголовное дело о гибели спортивного комментатора Александра Гришина. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, источник в силовых кругах подтвердил этот факт. По его словам, в данном случае произошло смертельное травмирование электропоездом, и оно не носит криминального характера. Он отметил, что как правило, в таких случаях уголовные дела не возбуждаются. Исключение — случаи с несовершеннолетними, — объяснил сотрудник правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что похороны Гришина состоятся 7 августа. Время и место похорон не разглашаются по просьбе семьи.