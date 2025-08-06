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13:53, 6 августа 2025Россия

Раскрыты подробности подготовки ВСУ к вторжению в Курскую область

ТАСС: ВСУ два месяца рыли блиндажи под Сумами перед вторжением в Курскую область
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение двух месяцев рыли блиндажи для командования в Сумской области перед вторжением в курское приграничье. Об этом рассказал украинский военнопленный Александр Бабич, передает ТАСС.

Как сообщает агентство, пленный принимал участие во вторжении в Курскую область в составе 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Он попал в плен в марте 2025 года спустя три дня после того, как был передислоцирован в российское приграничье. С его слов, до этого он нес службу в селе Груновка Сумской области.

«Блиндажи рыли полтора месяца где-то, почти два месяца. Блиндажи для командования копали», — рассказал он.

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9 июня 2025

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года, заняв 59 сел, деревень и город Суджу. Регион был полностью освобожден 26 апреля 2025 года.

Ранее беженцы из Малой Локни Валентина и Александр Ушкаловы рассказали о первых словах танкистов ВСУ после вторжения на российскую территорию.

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