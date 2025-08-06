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11:33, 6 августа 2025Забота о себе

Раскрыты самые полезные для печени повседневные привычки

Диетолог Ферраз посоветовал контролировать вес для улучшения здоровья печени
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Amanda María / Unsplash

Диетолог Сандро Ферраз заявил, что для улучшения здоровья печени необходимо выработать несколько повседневных привычек. Самые полезные из них он раскрыл в беседе с изданием Terra.

Как пояснил Ферраз, состояние печени можно улучшить с помощью сбалансированного питания и отказа от алкогольных напитков, поскольку они приводят к циррозу. Также важно пить много воды, потому что она необходима для правильной работы всех органов. Кроме того, специалист призвал контролировать вес, чтобы избежать накопления жира в печени.

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По словам медика, пользу печени принесут и регулярные физические упражнения. Дополнительно Ферраз посоветовал увеличить потребление продуктов, богатых антиоксидантами. В заключение он добавил, что для профилактики болезней печени стоит ограничить в рационе насыщенные жиры, отказаться от самолечения любых заболеваний, своевременно вакцинироваться от гепатита, регулярно сдавать анализы и взять под контроль сахарный диабет при его наличии.

Ранее гепатолог Стивен Райдер рассказал, как определить проблемы с печенью. По его словам, стоит обратить внимание на цвет кожи и белков глаз.

Вот это да!
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