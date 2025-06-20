Назван неочевидный симптом разрушения печени

Гепатолог Райдер: Зуд по всему телу может быть признаком разрушения печени

Врач-гепатолог Стивен Райдер предупредил, что зуд по всему телу может быть признаком аутоиммунного заболевания, незаметно разрушающего печень. Неочевидный симптом опасного состояния он назвал Daily Mail.

Райдер уточнил, что речь идет о первичном билиарном холангите (ПБХ), возникающем, когда иммунная система атакует желчные протоки в печени. «Если протоки повреждены, желчь, состоящая в основном из кислоты, попадает в печень и разрушает ее», — предостерег врач.

Гепатолог отметил, что типичным симптомом ПБХ является зуд. Дело в том, что у здоровых людей вещества, которые содержатся в желчи, выводятся из организма, но при холангите они оседают в печени, затем по кровотоку распространяются по всему телу, раздражают нервные окончания и провоцируют дискомфорт. «На более поздних стадиях, при разрушении клеток печени, симптомы могут включать потерю веса, пожелтение кожи и глаз, а также отек живота из-за скопления жидкости», — заявил Райдер.

Специалист отметил, что в некоторых случаях пациентам с ПБХ требуется трансплантация печени. Однако в последнее время число таких случаев сокращается благодаря современной терапии.

Ранее врач-гепатолог Петр Ткаченко предупредил, что часто даже серьезные заболевания печени долго не дают о себе знать. По его словам, симптомы обычно возникают на стадии гибели клеток органа.