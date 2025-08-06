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09:20, 6 августа 2025Бывший СССР

Разведчики показали использовавшиеся для обстрела Белгорода позиции ВСУ под Волчанском

В ВС РФ показали позиции под Волчанском, откуда ВСУ обстреливали Белгород
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Разведчики российских войск показали позиции в пригороде Волчанска, использовавшиеся Вооруженными силами Украины (ВСУ) для обстрела Белгорода. Об этом сообщает РИА Новости.

«Здесь размещалась 120- и 155-миллиметровая артиллерия, работала по пригородам Белгорода, по Шебекино непосредственно», — приводятся в публикации слова одного из разведчиков.

Отмечается, что взятие Волчанска позволило вытеснить артиллерию ВСУ с позиций, что сократило возможности украинских войск вести обстрел приграничных российских территорий.

Ранее стала известна возможная цель российской ночной атаки по Одесской области с 5 на 6 августа. По сообщениям прессы, одной из целей могла стать газокомпрессорная станция «Орловка», которая позволяла обеспечить реверс газа на Украину из Румынии, Греции и Турции.

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