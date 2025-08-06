Складной флагман Samsung оказался неремонтопригодным

iFixit: Ремонт складного Samsung Galaxy Z Fold 7 — ночной кошмар

Специалисты компании iFixit оценили ремонтопригодность нового складного флагмана Samsung. Посвященный этому ролик опубликован на YouTube.

Энтузиасты, составляющие инструкции по ремонту для гаджетов, разобрали новый флагман корейского бренда. Инженеры отметили, что складной аппарат можно достаточно легко разобрать — единственная сложность связана с извлечением гибкого дисплея. В заключении эксперты заявили, что ремонт Galaxy Z Fold 7 — «ночной кошмар» для мастера.

Оказалось, что для замены основного экрана нужно демонтировать рамку, которая крепко приклеена к корпусу. Это невозможно сделать, не повредив ее. При этом клей, на котором держится главный компонент устройства, остается твердым даже после нагрева. Инженеры iFixit заметили, что из-за клея даже замену аккумулятора — обычно не самый сложный процесс — крайне затруднительно выполнить в домашних условиях.

В заключении специалисты компании оценили ремонт экрана в 600 долларов, или около 48 тысяч рублей. Стоимость обслуживания связана с тем, что вместе со старым дисплеем придется менять рамку и еще некоторые детали. Ремонтопригодность Galaxy Z Fold 7 оценили в 3 из 10 баллов.

В конце июля популярный блогер Зак Нельсон оценил прочность складного Samsung Galaxy Z Fold 7. Автор заметил, что внутренний гибкий дисплей смартфон очень чувствителен к царапинам, но сам корпус флагмана довольно сложно сломать.