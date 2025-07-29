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07:31, 29 июля 2025Наука и техника

Прочность складного флагмана Samsung проверили на видео

Складной Samsung Galaxy Z Fold 7 оказался уязвим к острым предметам
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: JerryRigEverything / YouTube

Популярный блогер Зак Нельсон, известный под ником JerryRigEverything, оценил прочность складного Samsung Galaxy Z Fold 7. Ролик опубликован на YouTube-канале автора.

Энтузиаст проверил, каким образом Samsung защитила конструкцию нового складного устройства. В ходе тестов он подтвердил, что внутренний гибкий дисплей оказался чувствительным к царапинам, однако в целом складной флагман довольно сложно умышленно вывести из строя.

Нельсон выяснил, что внешний экран гаджета хорошо защищен. Однако внутренний, который покрыт обычным ультратонким стеклом (UTG), уязвим к царапинам. JerryRigEverything удалось оставить следы на дисплее при контакте с предметами, имеющими прочность уровня 5 по шкале Мооса. Также блогер посыпал шарнир смартфона песком, но его не удалось сломать.

В заключение Нельсон попытался сломать смартфон, состоящий из двух половин. Он приложил определенное усилие и отметил, что флагман Samsung сильно погнулся, но не сломался. JerryRigEverything подчеркнул, что девайс защищен по стандарту IP48 и может работать при контакте с пылью.

Стоимость флагманского Samsung Galaxy Z Fold 7, который появился в июле, в США составляет минимум 2000 долларов, или около 160 тысяч рублей.

В конце июля Samsung заявила, что ресурс экрана Galaxy Z Fold 7 составляет по меньшей мере 500 тысяч складываний. Для сравнения: заявленный ресурс Galaxy Z Fold 6 — 200 тысяч складываний.

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