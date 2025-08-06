Романтичное предложение руки и сердца закончилось для россиянина арестом

В Екатеринбурге задержали жениха, перекрывшего трассу ради предложения невесте

В Екатеринбурге россиянину дали 13 суток за перекрытие движения транспортных потоков на автомобильной дороге у Храма-на-Крови. Об этом «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления МВД Валерий Горелых.

По данным следствия, жених по фамилии Сененко со своими помощниками на пяти машинах перегородили трассу в обоих направлениях, чтобы сделать красивые ролики ради предложения руки и сердца возлюбленной.

«Возмущению других водителей не было предела. Они вынуждены были в спешке искать объездные пути. Многие гневались и справедливо требовали ужесточить за подобные выходки наказание», — рассказал Валерий Горелых.

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