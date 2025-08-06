Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:06, 6 августа 2025Силовые структуры

Романтичное предложение руки и сердца закончилось для россиянина арестом

В Екатеринбурге задержали жениха, перекрывшего трассу ради предложения невесте
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге россиянину дали 13 суток за перекрытие движения транспортных потоков на автомобильной дороге у Храма-на-Крови. Об этом «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления МВД Валерий Горелых.

По данным следствия, жених по фамилии Сененко со своими помощниками на пяти машинах перегородили трассу в обоих направлениях, чтобы сделать красивые ролики ради предложения руки и сердца возлюбленной.

«Возмущению других водителей не было предела. Они вынуждены были в спешке искать объездные пути. Многие гневались и справедливо требовали ужесточить за подобные выходки наказание», — рассказал Валерий Горелых.

Ранее в Петербурге задержали экстремиста на собственной свадьбе. Мужчина до этого был судим по статье о вандализме.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле описали переговоры Путина и Уиткоффа в двух словах

    Тараканы пробрались на рейс из США в Индию и напугали пассажиров

    Раскрыто наказание для жены бывшего главы Верховного суда Чечни

    Новый президент Польши пообещал сделать польскую армию ведущей силой НАТО

    Рост российской экономики замедлился сильнее прогноза ЦБ

    Известный иностранный артист выступит в России

    В Новокузнецке провели экологическую акцию

    Выдающий себя за продюсера россиянин выманил у желающих славы миллионы

    Банк России предсказал инфляцию на конец III квартала 2025 года

    Стало известно о прибывающих в Херсон наемниках ВСУ из Великобритании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости