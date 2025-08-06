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17:34, 6 августа 2025Моя страна

Россияне назвали наиболее впечатлившие их города страны

На первом месте в рейтинге впечатляющих городов России оказался Санкт-Петербург
Алина Черненко

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

Россияне назвали города страны, наиболее впечатлившие их своими достопримечательностями, архитектурой, природой, культурой и гастрономией. Соответствующий рейтинг представили аналитики сервиса путешествий «Туту», он оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, на первом месте в списке самых впечатляющих городов России оказался Санкт-Петербург — за него проголосовали 38 процентов респондентов. Вторую строчку заняла Москва (22 процента), за ней следуют Казань и Сочи (по восемь процентов). Замыкает пятерку лидеров Калининград (шесть процентов).

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Специалисты также выяснили, что больше всего соотечественников восхищают достопримечательности в Нижнем Новгороде (84 процента) и Санкт-Петербурге (80 процентов). Кроме того, 80 процентов участников опроса оценили архитектурное наследие в Северной столице и 77 процентов — в Калининграде. А посмотреть природу и море россияне едут в Мурманск, Владивосток и Сочи.

Ранее аналитики этого же сервиса назвали любимые регионы России у молодежи. Оказалось, что зумеры чаще отправляются в путешествия в Адыгею и Карачаево-Черкесию.

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