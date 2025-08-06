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15:34, 6 августа 2025Ценности

В сети обругали новый стандарт школьной формы в России

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Пользователи сети раскритиковали новую школьную форму, установленную ГОСТом. Соответствующие комментарии появились в Telegram-каналах.

Минпросвещения представило новый стандарт школьной формы в России: девочкам в школе рекомендуется носить форму темно-красного цвета, которая состоит из юбки, пиджака и белой рубашки с рюшами. Мальчикам же — синий костюм, галстук и белую рубашку.

«Везде XXI век, а мы в XIX веке», «Прямо героиня "Служебного романа"», «Женская форма выглядит так, будто бы отобрали наряд у бабушки», «Ну и бред», «Уродство», «Назад в СССР», «Какой кошмар», — обругали дизайн многочисленные комментаторы.

Первый в России ГОСТ на школьную форму начал действовать с 1 июля. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова допускала, что школьная форма в России может существенно подорожать после того, как Роскачество введет на нее ГОСТ.

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