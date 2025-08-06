Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:54, 6 августа 2025Силовые структуры

Российская пенсионерка позвала в гости родственника и зарубила его топором

В Чувашии задержали пенсионерку, зарубившую родственника топором
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СК РФ

В Республике Чувашия возбуждено уголовное дело в отношении 60-летней жительницы города Козловка, подозреваемой в расправе над родственником. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 5 августа подозреваемая пригласила троюродного брата в гости. В ходе застолья родственники пили спиртное. На фоне алкоголя начались споры, закончившиеся конфликтом. Неизвестно, кто именно начал драку, но в какой-то момент женщина вооружилась топором и нанесла родственнику множество несовместимых жизнью ударов по голове.

Пенсионерка задержана. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении ее под стражу.

Ранее в Воронежской области следователи раскрыли дело о найденном в багажнике машины теле россиянки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о реакции Европы на переговоры Путина и Уиткоффа

    Раскрыты дальнейшие шаги США после визита спецпосланника Трампа в Россию

    Депутат оценил последствия новых санкций США против России

    Брошенные Киевом пленные солдаты ВСУ обратились к Зеленскому

    Новый президент Польши захотел увеличить армию на треть

    На Западе увидели признак «психологического коллапса» Украины

    Четверо подростков пострадали в Белгородской области после атаки дрона ВСУ

    Зеленский оценил итоги переговоров Путина и Уиткоффа

    Психолог прокомментировала возможное влияние песен Кадышевой на разводы

    В США обратили внимание на одну деталь на встрече Путина и Уиткоффа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости