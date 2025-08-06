Российская пенсионерка позвала в гости родственника и зарубила его топором

В Чувашии задержали пенсионерку, зарубившую родственника топором

В Республике Чувашия возбуждено уголовное дело в отношении 60-летней жительницы города Козловка, подозреваемой в расправе над родственником. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 5 августа подозреваемая пригласила троюродного брата в гости. В ходе застолья родственники пили спиртное. На фоне алкоголя начались споры, закончившиеся конфликтом. Неизвестно, кто именно начал драку, но в какой-то момент женщина вооружилась топором и нанесла родственнику множество несовместимых жизнью ударов по голове.

Пенсионерка задержана. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении ее под стражу.

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