Российский боец Пророк вынес на себе свыше 30 раненых в боях под Купянском

РИА Новости: Боец «Пророк» вынес на себе свыше 30 раненых в боях под Купянском

В боях под Купянском в Харьковской области боец с позывным Пророк суммарно вынес на себе свыше 30 раненых, заявил РИА Новости его сослуживец Том.

По словам Тома, недавно Пророк за день вынес на себе двух тяжелораненых и двоих средней тяжести, после того, как украинские дроны начали сбросы гранат. Один из них «прижал бойцов к земле и опустился ниже». Несмотря на это, Пророк заметил, что беспилотник «пуст» и у него есть несколько минут до прибытия следующей «партии».

Том отметил, что Пророк смог спасти бойцов, потому что знает характеристики дронов и траекторию полета боеприпасов, чего не ожидали украинские войска.

Ранее в Минобороны рассказали, что российский военный Андрей Сасин уничтожил свыше десяти украинских FPV-дронов, не позволив Вооруженным силам Украины помешать огневой работе гаубицы Д-30. Как рассказали в министерстве, гвардии рядовой оперативно занял наиболее выгодную позицию и открыл огонь по воздушным целям, защищая сослуживцев и оружие. Расчет гаубицы в это время продолжал работу.