Российский штурмовик рассказал о танках ВСУ с крестами и изображением Гитлера

Минобороны: На танках ВСУ заметили изображения Гитлера

Российский штурмовик 1-й мотострелковой бригады 51-й армии Виктор Васильев рассказал о танках Вооруженных сил Украины (ВСУ) с крестами и изображением Адольфа Гитлера, которые ему довелось встретить в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова публикует Минобороны в официальном Telegram-канале.

«Я плохо отношусь к нацбатовцам, которые с детьми и мирными жителями расправляются. (...) Украинские танки, которые НАТОвские, видел с крестами, с фашистскими флагами. С Гитлером даже нарисованным видел», — рассказал Васильев.

По данным оборонного ведомства, россиянин находится на службе Вооруженных сил (ВС) России уже три года. У него 25 боевых выходов на передовую и 4 ранения. В частности, он участвовал в освобождении населенного пункта Коптево в Донецкой народной республике.

Ранее сообщалось, что на технике ВСУ на нескольких направлениях появились новые тактические символы. В частности, был замечен квадрат с двумя вертикальными стрелками внутри.