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13:54, 6 августа 2025Мир

США представят новую стратегию ПВО с учетом украинского конфликта

США разрабатывают новую стратегию ПВО с учетом конфликта на Украине
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock / Fotodom

Армия США готовится представить новую стратегию противовоздушной и противоракетной обороны на период до 2040 года с учетом конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом сообщает Defense News.

По словам командующего космической и противоракетной обороной США генерал-лейтенанта Шона Гейни, документ будет готов к октябрю. «Мы подытоживаем уроки, извлеченные из опыта работы на местах, расширяем возможности, которые предоставляют искусственный интеллект и передовые технологи», — сказал Гейни.

По словам военного, американская армия планирует нарастить свой потенциал противовоздушной и противоракетной обороны на 30 процентов в течение следующих восьми лет. Гейни рассказал, что новая стратегия сделает акцент на «приоритетном поражении интеллектуальных ракет», то есть на способности устранить ракетную угрозу еще до того, как она покинет землю.

Ранее стало известно, что Пентагон планирует потратить 25 миллиардов долларов на создание новейшей системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» в 2026 году, которая расценивается Россией и Китаем как угроза и дестабилизирующий фактор. Кроме того, глава Белого дома запросил у Конгресса США 1,01 триллиона долларов оборонного бюджета, что на 13 процентов больше, чем выделенные средства на 2025 год.

ЖЗЛ
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