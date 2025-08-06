Стало известно о настрое нового президента Польши против Украины, Германии и Евросоюза

SZ: Новый президент Польши Навроцкий настроен против Украины, Германии и ЕС

Новый президент Польши Кароль Навроцкий настроен против Украины, Германии и Евросоюза, об этом пишет издание Süddeutsche Zeitung (SZ).

Политик продвигает лозунг «Польша прежде всего», и его почувствовал на себе и Киев. Польский лидер пообещал продолжить поддержку, однако Украина должна заговорить о Волынской резне и участии украинцев в этих событиях. Эта тема давно продвигается историком Навроцким и польскими правыми, отмечает автор.

«Германии тоже не стоит рассчитывать на добрососедские отношения с Польшей при этом президенте. Антигерманские лозунги входят в стандартный репертуар правонационалистической партии "Право и справедливость", которая поддержала этого до сих пор малоизвестного 42-летнего политика», — говорится в публикации.

По словам журналиста, польский лидер считает навязанным Германией миграционный пакт ЕС, отвергает его и считает, что он ставит под угрозу безопасности женщин и детей в Польше.

В статье указывается, что Навроцкий по убеждениям ближе к ультраправой партии «Конфедерация», которая выступает за выход из Евросоюза и лишение социальных льгот украинских беженцев. Среди избирателей в основном польская молодежь, которой не хватало партии «Право и справедливость». Эти люди более скептически настроены к ЕС, чем предыдущие поколения, и сильнее задумываются о будущем. Среди них популярен лозунг о суверенном государстве, которое не поддается влиянию.

Ранее сообщалось, что более половины поляков считают, что избранный президент Польши будет посредственным или плохим лидером.