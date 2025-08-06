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16:46, 6 августа 2025Бывший СССР

Стало известно о прибывающих в Херсон наемниках ВСУ из Великобритании

ТАСС: Наемники ВСУ из Великобритании прибывают в Херсон
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Marko Ivkov / AP

Военные из Великобритании и Латинской Америки прибывают в Херсон и Николаев для пополнения рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на подпольную организацию «Русский Херсон».

«Нам известны случаи, выходящие за рамки морали. Когда те же британцы приезжали для участия в так называемом боевом сафари, только в качестве жертв для них были простые мирные граждане», — рассказал источник агентства.

По его словам, наемники либо зарабатывают деньги, либо проводят бесчеловечные эксперименты, участвуя в «боевом сафари», где в качестве жертв используют мирных жителей.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что бойцы ВСУ тренировались на базе в Очакове под руководством иностранных инструкторов из Великобритании, Германии и Франции. После этого их, по его словам, зачисляли в десант на Тендровскую и Кинбурнскую косы Херсонской области.

ЖЗЛ
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