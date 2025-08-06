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23:58, 5 августа 2025Мир

Трамп анонсировал решение о возможном усилении антироссийских санкций

Трамп пообещал принять решение по антироссийским санкциям 6 августа
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что окончательное решение об усилении санкций против России он примет 6 августа. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение», — сказал Трамп. Он также подчеркнул, что Вашингтон в украинский конфликт вовлек бывший президент Джо Байден, и сейчас США пытаются сделать все, чтобы добиться прекращения огня.

Ранее стало известно, что 6 августа состоится встреча спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с российским руководством.

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