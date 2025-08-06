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02:34, 6 августа 2025Мир

Трамп встретится с Пашиняном и Алиевым для переговоров

WP: Трамп встретится с Пашиняном и Алиевым для переговоров
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Никол Пашинян и Ильхам Алиев

Никол Пашинян и Ильхам Алиев. Фото: Sergei Ilnitsky / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп примет президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме 8 августа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Один из собеседников агентства рассказал, что на этой встрече может быть объявлено о мирном соглашении между странами. В материале называют это «последним примером усилий [Трампа] по прекращению международных конфликтов».

В июле Алиев и Пашинян провели переговоры в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента России тогда отметил, что Москва приветствует факт такого прямого диалога.

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