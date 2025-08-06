Туристка отправилась в экскурсионный тур в Индию и была изнасилована в отеле

Туристка отправилась в экскурсионный тур в индийский город Биканер, штат Раджастхан, и была изнасилована в отеле. Подробностями истории поделился портал Bhaskar English.

Инцидент произошел 2 августа в гостинице в районе Лалгарх, где остановилась иностранная путешественница, имя и национальность которой не раскрываются. Злоумышленника задержали вскоре после того, как женщина сообщила о произошедшем в полицию.

Специальная комиссия провела осмотр пострадавшей. Стражи правопорядка допросили ее и подозреваемого. Об их дальнейшей судьбе не сообщается.

Ранее в другом индийском городе, Пахалгаме, местный житель проник в номер 70-летней женщины и изнасиловал ее. В результате пострадавшая получила тяжелые повреждения.

