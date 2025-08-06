Украина призвала соперника сборной России отказаться от матча

Украина призвала Иорданию отказаться от матча со сборной России

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась с письмом в Международную федерацию футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Азиатскую конфедерацию футбола и Иорданскую футбольную ассоциацию из-за товарищеского матча сборных Иордании и России. Об этом сообщается на сайте УАФ.

По мнению украинской стороны, проведение подобных игр неприемлемо с моральной и политической точек зрения. В УАФ призвали Иорданию отказаться от матча со сборной России.

«Поддержка российского футбола путем участия в матчах с их командами напрямую противоречит единой позиции мирового футбольного сообщества по отношению к человеческим ценностям и солидарности, а также игнорирует упомянутый запрет руководящих органов футбола на участие всех российских команд в международной футбольной среде», — говорится в заявлении.

Накануне стало известно, что сборная России сыграет против Иордании 4 сентября. Матч пройдет в России.

Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Команда может проводить только товарищеские встречи.