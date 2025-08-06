Сборная России по футболу сыграет с Катаром

Сборная России проведет товарищеский матч с Катаром на выезде. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Игра пройдет 7 сентября в городе Эр-Райян на стадионе «Аль-Садд». В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Катара занимает 53-е место.
Ранее был назван ближайший соперник сборной России по футболу. 4 сентября команда на своем поле примет команду Иордании.
Сборная России может проводить только товарищеские матчи. В последних из них команда под руководством Карпина сыграла вничью с Нигерией (1:1) и победила Белоруссию (4:1).