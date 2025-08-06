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08:21, 6 августа 2025Мир

В Белом доме анонсировали выступление Трампа

Трамп выступит в среду с заявлением в Овальном кабинете
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп в среду выступит с заявлением из Овального кабинета. Об этом сообщает РИА Новости.

В Белом доме уточнили, что тема выступления Трампа на данный момент неизвестна. «В 4:30 дня [23:30 мск] президент делает заявление в Овальном офисе», — указано в его расписании.

Также сообщается, что речь американского лидера будет освещать пул журналистов Белого дома.

Ранее Трамп анонсировал окончательное решение по антироссийским санкциям. Он уточнил, что примет его в среду, 6 августа.

Утром 6 августа спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф прибыл в Москву. Предположительно, в ходе своего визита 6 августа он попытается убедить президента России Владимира Путина согласиться на прекращение огня на Украине.

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