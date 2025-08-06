В ДНР пожаловались на мародеров из ВСУ и назвали их фашистами

ТАСС: ВСУ занимались мародерством в Красногоровке ДНР

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимались мародерством в Красногоровке Донецкой народной республики (ДНР), вывозя из города все ценное, вплоть до ворот. Об этом рассказал местный житель Виктор Маркович, передает ТАСС.

«Фашисты, иначе не назовешь. Издевались, все забирали, все вывозили. Там был [магазин] "Маяк", идешь и видишь, как "Уралами" вещи [вывозили], а потом на Курахово и домой. Ворота даже хорошие увозили на бандерщину», — рассказал он.

Горожанин также отметил, что украинские военные делали пробоины в стенах между квартирами, чтобы перемещаться по дому не выходя на улицу. Он добавил, что перед взятием населенного пункта начались городские бои.

Красногоровка перешла под контроль российских войск в сентябре 2024 года. Как сообщало Минобороны России, населенный пункт заняли бойцы Южной группировки войск.