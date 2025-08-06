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14:42, 6 августа 2025Интернет и СМИ

В Европе заметили изменение отношения украинцев к Зеленскому

European Conservative: Отношение украинского народа к Зеленскому быстро меняется
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Украинцы перестали бояться выходить на протесты и противостоять насильственной мобилизации. Такую перемену заметило европейское издание European Conservative.

«Общественные настроения на Украине по отношению к конфликту и администрации [президента республики Владимира] Зеленского меняются быстрее, чем Киев успевает должным образом отреагировать», — говорится в материале.

Отмечается, что украинский народ стал массово обращать свой гнев на территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов). Причиной послужил тот факт, что сотрудники ТЦК неоднократно проявляли жестокость и насилие в отношении призывников, в нескольких случаях дело дошло до летального исхода, добавили в European Conservative.

«Возможно, самое странное во всей этой ситуации — тот факт, что Евросоюз продолжает хранить об этом [насилии при мобилизации на Украине] молчание», — подчеркивается в статье. При этом на Украине каждый день во время принудительной мобилизации допускаются серьезные нарушения прав человека, заявили авторы.

3 августа сообщалось, что жители Николаева набросились на сотрудников территориального центра комплектования. Уточнялось, что гражданские, вооруженные битами, трубами и пистолетами, повредили транспорт и избили военкомов.

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