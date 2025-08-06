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13:22, 6 августа 2025Мир

В Хиросиме прошли протесты по случаю годовщины бомбардировки

Euronews: Сотни людей в Хиросиме вышли на протесты в годовщину бомбардировки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Сотни людей в Хиросиме вышли на протесты по случаю 80-й годовщины ядерной бомбардировки. Об этом сообщает Euronews.

Демонстранты собрались возле Мемориального парка мира «Купол гэмбаку» в Хиросиме, несмотря на просьбы властей покинуть это место из-за памятных мероприятий. Протестующие держали плакаты и скандировали лозунги с призывами к уничтожению ядерного оружия и прекращению войн.

Полиция рекомендовала толпе разойтись, но многие демонстранты остались на месте. По данным СМИ, один мужчина был задержан за предполагаемое нападение на охранника во время акции протеста.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в послании в связи с 80-й годовщиной бомбардировки Хиросимы не упомянул США — страну, которая ее осуществила.

ЖЗЛ
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