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13:58, 6 августа 2025Россия

В Краснодаре сына погибшего бойца СВО спасли от детдома

Царьград: В Краснодаре восьмилетнего сына погибшего бойца спасли от детдома
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: SynthEx / Shutterstock / Fotodom

В Краснодаре восьмилетнего мальчика удалось спасти от отправки в детский дом. Ребенок — сын участника спецоперации (СВО), погибшего в зоне боевых действий, пишет «Царьград».

Андрей с позывным Снайпер отправился добровольцем в зону СВО в возрасте 41 года. Ценой собственной жизни он спас шестерых сослуживцев, взяв командование на себя под минометным огнем. Мужчины не стало 4 октября 2023 года.

Мальчик тяжело принял смерть отца. Более того, 23 июня 2025 года в результате несчастного случая не стало и матери ребенка. Несмотря на то что у мальчика много родственников, появилась угроза оказаться в детском доме. Бабушка захотела взять полную опеку над ребенком, однако женщине отказали, так как у нее не было свидетельства о смерти отца мальчика. Формально он продолжал числиться без вести пропавшим.

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Отмечается, что заявление о признании сына погибшим женщина подала в апреле 2024 года. Она хотела, чтобы внуки получали пенсию по потере кормильца. Однако заседание, на котором ей отказали, состоялось только в январе 2025-го.

«И это несмотря на то, что есть даже не два, а четыре свидетеля гибели бойца, двое из которых дали об этом письменные показания. Кроме того, несмотря на то что Андрей служил в добровольческом подразделения, на суд зачем-то вызвали представителей военкомата», — отмечается в сообщении.

Несмотря на трудности, история разрешилась благополучно: мальчика спасли от отправки в детский дом. Решение суда отменено, ребенок будет жить с родственниками.

Ранее в Бурятии мать лишилась родительских прав после того, как выгнала пятилетнего сына ночевать на улицу. Отец мальчика не вернулся с СВО, а женщина не исполняет родительские обязанности.

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