В Раде рассказали о потере Зеленским доверия парламентского большинства

Le Monde: Зеленский лишился поддержки парламентского большинства

Лидер Украины Владимир Зеленский потерял доверие парламентского большинства, представленного партией «Слуга народа». Об этом рассказала французская газета Le Monde со ссылкой на депутатов Верховной Рады от правящей партии.

Нардеп от «Слуги народа» отметил, что поворотным моментом в отношениях между Зеленским и парламентом стало голосование за ограничение прав антикоррупционных органов Украины и последующие протесты граждан. После этого лидер страны лишился поддержки парламентского большинства.

Он подчеркнул, что такие противоречивые законопроекты могут стать тенденцией «если доверие между [президентством Украины] и парламентом не будет восстановлено».

Ранее данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС) показали, что популярность Зеленского упала на фоне переговоров и скандала с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Сейчас уровень доверия составляет 58 процентов.