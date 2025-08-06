В России открылся «самый жуткий» пункт выдачи заказов

В России открылся пункт выдачи заказов с защитой из гвоздей на пороге

В России на архипелаге Земля Франца-Иосифа открылся «самый жуткий» пункт выдачи заказов. Об этом пишет «МК» в Telegram-канале.

Архипелаг является самой северной точкой страны, где по переписи проживают два человека. Пункт выдачи работает один час в неделю и отличается необычным видом: он представляет собой деревянную постройку, на пороге которой острием вверх торчат десятки гвоздей. По данным канала, гвозди должны отпугивать белых медведей.

Ранее в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) предрекли закрытие большинства пунктов выдачи заказов в случае их запрета в жилых домах.