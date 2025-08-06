Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:33, 6 августа 2025Россия

В России призвали усилить удары по Украине после атак на железнодорожные станции

В России призвали усилить удары по ВСУ после атак на железные дороги
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Нужно нарастить удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) после атак на российские железнодорожные станции. Об этом написал автор Telegram-канала «Старше Эдды».

«Нам надо продолжать свое дело и наращивать удары по противнику, главное, чтобы никаких "запретных" целей не было. Все, что горит и взрывается, должно сгореть и взорваться», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что ВСУ практически ежедневными ударами по станциям не смогут нанести серьезный ущерб российской железной дороге, однако такие удары «крайне неприятны».

ВСУ в последние дни фактически ежедневно атаковали российскую железнодорожную инфраструктуру. 4 августа в Волгоградской области три пассажирских поезде задержались из-за повреждения путей беспилотником, на следующий день, 5 августа, аналогичная ситуация произошла в Ростовской области.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецназ ФСБ высадился к особняку российского чиновника. В его доме нашли мешки с долларами, оружие и драгоценности

    В российском регионе мужчина приставал к детям со странными предложениями

    66-летняя Мадонна снялась в боди с прозрачными чашками

    В России подсчитали число жертв вторжения ВСУ в Курскую область

    Назван сценарий развития ситуации в зоне СВО до конца года

    В РПЦ призвали молиться при виде женщин в одном случае

    Китайский пловец раскрыл отношение к возвращению россиян на международные турниры

    Мужчина прислал жене фото из похода в Европе и пропал без вести

    В России расширят список запрещающих вождение болезней

    Путин принял Уиткоффа в Кремле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости