В России призвали усилить удары по Украине после атак на железнодорожные станции

В России призвали усилить удары по ВСУ после атак на железные дороги

Нужно нарастить удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) после атак на российские железнодорожные станции. Об этом написал автор Telegram-канала «Старше Эдды».

«Нам надо продолжать свое дело и наращивать удары по противнику, главное, чтобы никаких "запретных" целей не было. Все, что горит и взрывается, должно сгореть и взорваться», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что ВСУ практически ежедневными ударами по станциям не смогут нанести серьезный ущерб российской железной дороге, однако такие удары «крайне неприятны».

ВСУ в последние дни фактически ежедневно атаковали российскую железнодорожную инфраструктуру. 4 августа в Волгоградской области три пассажирских поезде задержались из-за повреждения путей беспилотником, на следующий день, 5 августа, аналогичная ситуация произошла в Ростовской области.