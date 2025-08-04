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10:28, 4 августа 2025Путешествия

Три пассажирских поезда задержались в российском регионе из-за атаки БПЛА

Три пассажирских поезда задержались в Волгоградской области после атаки ВСУ
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Пассажирские поезда идут с задержками после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) восьми регионов России. Об этом сообщает Приволжская железная дорога.

Уточняется, что три пассажирских поезда задержались в Волгоградской области. Составы следуют по маршрутам Москва — Волгоград, Волгоград — Санкт-Петербург и Адлер — Киров. Максимальное время задержки составляет около четырех часов.

Также в связи с падением обломков БПЛА на станции Арчеда в городе Фролово были отменены рейсы четырех пригородных поездов. Они должны были следовать по маршрутам Арчеда — Алексиково, Алексиково — Урюпино и обратно.

«На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы. Ведется обследование инфраструктуры», — объяснили в Приволжской железной дороге.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотниками российскую железнодорожную инфраструктуру в Волгоградской области. Всего в ночь на 4 августа в небе над Россией было сбито свыше 60 БПЛА.

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