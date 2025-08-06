В России спрогнозировали пополнение «ядерного клуба» минимум тремя странами

Политолог Шаповалов: Минимум три страны могут пополнить ядерный клуб

Минимум три страны могут пополнить «ядерный клуб», это Саудовская Аравия, Турция и Индонезия. Такой прогноз в интервью URA.RU дал замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов.

Он отметил, что любая среднеразвитая страна может получить ядерное оружие, если ее политические элиты захотят им обладать. Если ядерным государствам не удастся перезапустить разрушенный механизм нераспространения, эти технологии могут оказаться по всему миру.

«Страны, обладающие достаточным военным, технологическим и экономическим потенциалом и стремящиеся к суверенитету, могут решить, что им нужно свое ядерное оружие», — добавил Шаповалов.

4 августа МИД России официально заявил об отказе Москвы от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В министерстве указали на многочисленные действия США по нарушению моратория, включая решение администрации американского президента Дональда Трампа о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в феврале 2019 года.

