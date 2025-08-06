В российском городе пожаловались на гуляющего возле детских площадок онаниста

Жители Оренбурга пожаловались на онаниста, гуляющего возле детских площадок

Жители Оренбурга пожаловались на онаниста, гуляющего возле детских площадок. Об этом сообщает 360.ru.

По информации издания, горожане замечали подозрительного молодого человека в сквере на улице Новой и в Дальнем переулке. Они беспокоятся за детей, так как мужчина разгуливает рядом с ними.

В управлении МВД по городу журналистам заявили, что сотрудники полиции получили сигнал и проводят проверку.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призвал запретить насильникам участвовать в специальной военной операции.