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19:26, 6 августа 2025Россия

В российском городе пожаловались на гуляющего возле детских площадок онаниста

Жители Оренбурга пожаловались на онаниста, гуляющего возле детских площадок
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Телеканал 360

Жители Оренбурга пожаловались на онаниста, гуляющего возле детских площадок. Об этом сообщает 360.ru.

По информации издания, горожане замечали подозрительного молодого человека в сквере на улице Новой и в Дальнем переулке. Они беспокоятся за детей, так как мужчина разгуливает рядом с ними.

В управлении МВД по городу журналистам заявили, что сотрудники полиции получили сигнал и проводят проверку.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призвал запретить насильникам участвовать в специальной военной операции.

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