В российском городе пожаловались на гуляющего возле детских площадок онаниста

Жители Оренбурга пожаловались на онаниста, гуляющего возле детских площадок. Об этом сообщает 360.ru.
По информации издания, горожане замечали подозрительного молодого человека в сквере на улице Новой и в Дальнем переулке. Они беспокоятся за детей, так как мужчина разгуливает рядом с ними.
В управлении МВД по городу журналистам заявили, что сотрудники полиции получили сигнал и проводят проверку.
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призвал запретить насильникам участвовать в специальной военной операции.