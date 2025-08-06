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16:22, 6 августа 2025Моя страна

В российском нацпарке обнаружили грибы в виде глаз

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: iwciagr / Shutterstock / Fotodom

В национальном парке «Таганай» обнаружили новый для территории вид грибов. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Специалисты российского нацпарка нашли скутеллинию волосистую — грибы в виде алых глаз, которые разлагают гниющую древесину. «Размер гриба не более 1,5 сантиметра, но ярко-красная окраска делает его легко заметным на коричневом субстрате гнилушки или на изумрудной сфагновой подстилке», — пояснили сотрудники.

По словам экспертов, гриб не считается ядовитым, но и пищевые качества его никто не исследовал — из-за малых размеров. При этом он является важным компонентом лесной экосистемы — выполняет роль сапрофита, превращая органические вещества в неорганические.

На Таганае скутеллинию волосистую обнаружили впервые, она стала 659-м по счету видом, зарегистрированным в нацпарке.

Ранее в августе под Оренбургом также нашли редчайший цветок.

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