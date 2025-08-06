В США оценили шансы Украины избежать поражения после визита Уиткоффа в Москву

Подполковник США Дэвис: Визит Уиткоффа в Москву не спасет Украину от поражения

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что грядущий визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву не сможет уберечь Украину от поражения. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Дэвис исключил, что Россия согласится на условия урегулирования конфликта, которые предложит Уиткофф. «Они [русские] не сделают этого, а продолжат уничтожать украинские войска по всей линии фронта», — подчеркнул он.

Военный добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует признать территориальные потери, пока у него есть эта возможность. Дэвис добавил, что при полном поражении у Зеленского ничего спрашивать не будут.

«У него пока есть возможность закончить этот долгий конфликт до того, как Украина будет полностью разгромлена», — заключил эксперт.

Ранее Трамп заявил, что Уиткофф посетит Россию. Предположительно, в ходе своего визита 6 августа он попытается убедить российского лидера Владимира Путина согласиться на прекращение огня на Украине.